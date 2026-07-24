Лавров ответил Рубио фразой «пацан сказал — пацан сделал»

Лавров: США модифицировали подход к договоренностям с Россией по Украине

Судя по словам госсекретаря США Марко Рубио, Вашингтон модифицировал подход к договоренностям по Украине, достигнутым во время саммита на Аляске, но Москва выполнит свои задачи. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что несмотря на изменение позиции США, задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года, в любом случае будут выполнены.

После встречи с Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио заявил, что анкориджские предложения провалились. Он отметил, что мирное соглашение не может быть заключено из-за несогласия со стороны Киева.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя эти слова, призвал выяснить, кто конкретно провалился.