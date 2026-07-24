Лавров ответил на слова Рубио о провале договоренностей в Анкоридже

Лавров: Говоря о провале договоренностей в Анкоридже, надо понять, кто именно провалился

Для того, чтобы говорить о провале анкориджских соглашений, необходимо выяснить, кто именно в нем виноват. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров после заседания СМИД ШОС, его слова передает РИА Новости.

«Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился», — заявил глава внешнеполитического ведомства журналистам.

Лавров также отметил, что результатом Анкориджа были согласованные и компромиссные позиции. По его словам, Вашингтон заверял российскую сторону в том, что президент Украины Владимир Зеленский сделает необходимые шаги для мирного урегулирования конфликта, однако «этого сделать не удалось».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказал мнение, что анкориджские предложения «обернулись провалом». Он отметил, что мирное соглашение не может быть заключено из-за несогласия со стороны Киева.

