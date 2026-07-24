Возлюбленный Кати Кищук ответил на обвинения дочери Урганта в травле и абьюзе

Рэпер 9mice заявил, что не понял смысл обвинений дочери Урганта Эрики Куталии в травле

Рэпер 9mice (настоящее имя — Сергей Дмитриев) ответил на обвинения дочери популярного телеведущего Ивана Урганта Эрики Куталии в травле и абьюзе. Размышлениями на данную тему он поделился в интервью шоу «Вписка».

Возлюбленный экс-солистки группы «Серебро» Кати Кищук заявил, что не понял смысл претензий Куталии. Музыкант считает, что она могла поговорить с ним напрямую.

Кроме того, рэпер удивился упоминанию в постах бывшей избранницы о «московской тусовке». По словам артиста, его там никогда не было. «С друзьями и близкими я всегда аккуратно обсуждаю личное. Если она верила в то, что ей говорили, то могу предположить, что ее что-то задевало. Как только наш предмет соприкосновения закончился, так ни я в ее жизни не появлялся, ни она в моей», — объяснил он.

Также музыкант обратил внимание на едкие высказывания Куталии о его внешности и обвинения в том, что он просил сделать ее операцию по увеличению груди. «Я вообще считаю, что обсуждать член и филлеры в губах — это не то что некультурно, это просто невоспитанно. Если ей так не нравился мой член, окей, мы расстались. Почему тогда она грустит? Я никого не просил увеличивать грудь», — подчеркнул он.

В заключение артист предположил, что причиной для публикации Куталии мог стать его роман с Кищук, который быстро возник после их расставания. По его мнению, по этой причине у девушки возникли проблемы с эмоциями. «Возможно, человеку тяжело было перенести, что вскоре после того, как мы расстались, у меня начались счастливые отношения. Наверное, тяжело это видеть», — добавил собеседник.

В июне дочь Урганта раскрыла подробности отношений с 9mice. Куталия рассказала, что бывший возлюбленный распускает про нее негативные слухи и травит ее в соцсетях.