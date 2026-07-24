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Из жизни
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11:07, 24 июля 2026Из жизни

Пьяный водитель инсценировал смерть ради свободы

В Китае мужчина инсценировал собственную смерть, чтобы избежать наказания
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Житель города Аньян, Китай, Си инсценировал собственную смерть, чтобы остаться на свободе. Об этом сообщает South China Morning Post.

В январе 2025 года Си в третий раз арестовали за пьяное вождение. Учитывая рецидив, ему грозило уголовное наказание. Следовали отпустили его под залог до завершения расследования. Мужчина был обременен долгами и опасался, что судимость поставит крест на его будущем, поэтому решил избежать наказания хитростью.

Си купил гроб, разбросал по дому пустые упаковки от лекарств и инсценировал передозировку. Мать и бабушка знали о его плане. До наступления темноты они закопали гроб, а Си тем времен сбежал на юг страны, где планировал скрываться и искать работу.

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Родственники мужчины вызвали полицию и рассказали придуманную версию событий. В том числе они утверждали, будто у Си было перекошено лицо из-за действия лекарств, поэтому они хоронили его накрытым простыней.

Сотрудникам полиции показалось странным, что женщины не вызвали скорую помощь, а в доме уже был приготовлен гроб. Изучив записи камер наблюдения, банковские транзакции и телефонные переговоры, следователи пришли к выводу, что мужчина жив.

В апреле 2026 года Си нашли и арестовали. Его приговорили к пяти месяцам лишения свободы и штрафу в размере 20 тысяч юаней (232 тысячи рублей). В июне уголовные дела возбудили в отношении матери и бабушки Си по подозрению в укрывательстве преступника.

Ранее сообщалось, что в США не стало знаменитого преступника Николаса Алавердяна, который изнасиловал двух женщин в 2008 году и инсценировал свою смерть во время пандемии COVID-19. В официальном заявлении ведомства причиной указано хроническое заболевание.

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