Не стало инсценировавшего свою смерть знаменитого насильника

Знаменитый преступник Николас Алавердян умер в американской тюрьме

В США не стало знаменитого преступника Николаса Алавердяна, который изнасиловал двух женщин в 2008 году и инсценировал свою смерть во время пандемии COVID-19. Об этом пишет New York Post.

О случившемся в четверг, 25 июня, сообщил Департамент исправительных учреждений штата Юта, в одной из тюрем которого 38-летний насильник отбывал срок с осени 2025 года. В официальном заявлении ведомства сказано, что Алавердяна не стало от хронического заболевания.

Следствие установило, что Алавердян напал на двух женщин в августе и сентябре 2008 года в штате Юта. Разоблачить его удалось только в 2018 году, после того как полиция повторно изучила образцы ДНК с места преступления. В 2020 году Алавердяну предъявили первые обвинения, однако найти его американские полицейские не смогли. Вскоре в сети появился его некролог.

В декабре 2021 года Алавердян внезапно нашелся в шотландской больнице, где лечился от ковида. Насильник утверждал, что его спутали с другим человеком, и пытался выдать себя за иностранца — сироту из Ирландии по имени Артур Найт. Преступник также утверждал, что его подставили. Алавердян заявил, что характерную татуировку, по которой его опознали, нанесли ему в больнице, пока он был без сознания.

В суде Алавердян изображал сильный британский акцент и появлялся на слушаниях в инвалидной коляске и в кислородной маске. Эти трюки на суд впечатления не произвели. Выяснилось, что, скрываясь от полиции, он создал для себя несколько фальшивых личностей. В том числе называл себя Артуром Брауном и женился под этим именем на британке Миранде Найт. При этом судили его под именем Николас Росси.

В октябре 2025 года сообщалось, что Алавердяна приговорили к сроку от 10 лет до пожизненного заключения. Он не признал вину и заявил, что обе жертвы врут.