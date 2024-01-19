Внезапно «оживший» насильник прикинулся в суде иностранцем

В США подделавший свой некролог насильник прикинулся иностранцем в суде

В США идет суд над насильником, который инсценировал собственную кончину, сбежал в Великобританию, «ожил» во время пандемии COVID-19 и прикинулся в суде иностранцем. Об этом пишет People.

Николаса Алавердяна, также известного под именами Николас Росси и Артур Найт, обвиняют в изнасиловании 21-летней женщины, которое он, по версии следствия, совершил в городе Орем, штат Юта, в 2008 году. Обвинения ему были предъявлены в августе 2020 года, после того как полиция провела повторные тесты ДНК биологических материалов с места преступления.

Однако внезапно выяснилось, что за несколько месяцев до этого в сети появился некролог Алавердяна, в котором утверждалось, что он покинул этот мир в феврале 2020-го. В тексте было сказано, что у него была лимфома, а последние дни рядом с ним провели его жена и двое детей. Вскоре бывший адвокат Алавердяна заявил, что он, скорее всего, жив и подделал свой некролог.

В декабре 2021 года Алавердяна арестовали в больнице шотландского Глазго, где он лечился от COVID-19. Однако после ареста мужчина заявил, что его зовут Артур Найт, он сирота и никогда не был в Америке. Эдинбургский суд признал, что Найт на самом деле является Алавердяном, и постановил экстрадировать его. В январе мужчину доставили в США.

Сейчас преступник настаивает, что он иностранец, и изображает на заседаниях сильный британский акцент. При этом Алавердян передвигается в инвалидной коляске и носит кислородную маску, так как якобы испытывает проблемы с дыханием.

Он содержится в тюрьме штата Юта без права выхода под залог. Следующее заседание по его делу назначено на 26 января.

Ранее в Индии 20-летний мужчина признался, что инсценировал собственное похищение ради выкупа от отца в 30 тысяч рупий (32 тысячи рублей). Молодого человека разоблачили, после того как родные написали заявление о его пропаже.