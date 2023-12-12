Молодой человек инсценировал свое похищение ради выкупа в 32 тысячи рублей

20-летний мужчина из Индии инсценировал свое похищение ради 30 тысяч рупий

В Индии 20-летний мужчина признался, что инсценировал собственное похищение ради выкупа от отца в 30 тысяч рупий (32 тысячи рублей). Об этом сообщает News9Live.

Молодой человек из округа Палгхар, штат Махараштра, был задержан после того, как полиция получила заявление от его семьи о похищении. Выяснилось, что 7 декабря мужчина ушел из дома и не вернулся. На следующий день его семья подала заявление в полицию.

Вскоре индиец позвонил отцу и сказал, что его похитили трое неизвестных. По его словам, они угрожали ему расправой и требовали выкуп. Молодой человек прислал родителю QR-код, по которому требовалось перевести деньги.

Правоохранители отследили звонок, создали четыре оперативные группы и начали поиски. В субботу, 9 декабря, «похищенного» удалось найти в одном из районов штата невредимым. На допросе он сразу же признался, что инсценировал свое похищение, чтобы получить от отца 30 тысяч рупий, которые тот отказывался дать просто так.

В данный момент молодой человек находится под стражей. Сотрудники полиции пытаются выяснить, не был ли замешан в афере кто-то еще.

Ранее 21-летняя студентка из индийского города Канпур, штат Уттар-Прадеш, инсценировала собственное похищение, чтобы получить денежный выкуп от родителей. Она отправила домой видеозапись, на которой с повязанным на лице платком утверждала, что ее похитили.

