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12:42, 15 августа 2023Из жизни

Студентка инсценировала собственное похищение ради денег от родителей

В Индии девушка инсценировала свое похищение ради денежного выкупа родителей

Фото: Emil Kalibradov / Unsplash

21-летняя студентка из индийского города Канпур, штат Уттар-Прадеш, инсценировала собственное похищение, чтобы получить денежный выкуп от родителей. Об этом сообщает The Times of India.

Хансика Верма ушла из дома 4 августа. Затем она отправила родителям видеозапись, на которой с повязанным на лице платком утверждала, что ее похитили. После этого сообщник девушки, 22-летний мужчина по имени Радж, позвонил обеспокоенным родителям и потребовал выкуп в размере одного миллиона рупий (1,1 миллиона рублей).

Отец Хансики сразу обратился в полицию с заявлением о похищении дочери. Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро выследить Хансику и Раджа. Их нашли на железнодорожной станции. Выяснилось, что похищение было инсценировано с целью получения денежного выкупа. Преступников арестовали.

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В ходе расследования также стало известно, что Хансика и Радж состоят в браке. Девушка тайно вышла замуж за мужчину 22 мая. Отмечается, что в прошлом у Раджа уже были проблемы с законом. Мужчина был замешан в ограблении.

Хансику и Раджа обвинили в вымогательстве и преступном сговоре и отправили в тюрьму.

Ранее сообщалось, что в США полиция арестовала девочку, которая обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с ложной информацией о похищении подруги, так как решила принять участие в интернет-челлендже. Девочка солгала, что ее 14-летнюю подругу похитил вооруженный мужчина на белом фургоне.

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    Алиса Удовик
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