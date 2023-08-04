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13:35, 4 августа 2023Из жизни

Девочка ради интернет-челленджа солгала полиции о похищении подруги

Полиция в США арестовала девочку за ложное сообщение о похищении подруги

Фото: Carlos Barria / Reuters

Полиция в американском штате Флорида арестовала девочку, которая обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с ложной информацией о похищении подруги, так как решила принять участие в интернет-челлендже. Об этом сообщает Unilad.

Утром в полицию поступил звонок от 11-летней девочки, которая солгала, что ее 14-летнюю подругу похитил вооруженный мужчина на белом фургоне. Звонившая утверждала, что она следует за фургоном на джипе, и отправляла обновления информации в течение следующих полутора часов.

Полицейские в сопровождении вертолетов выехали на место происшествия, но фургон так и не был найден. Затем полиция установила, что звонок был осуществлен из дома в городе Порт-Ориндж. Отец девочки подтвердил, что она находится дома со своей семьей.

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«Когда сотрудники подошли к девочке, она держала свой мобильный телефон, на который в этот момент поступил звонок. На линии оказалась диспетчерская шерифа округа Волуша», — рассказали в офисе шерифа. На вопросы ребенок заявил, что подал ложное заявление после того, как увидел на YouTube-челлендж и подумал, что это будет смешно.

Юную американку обвинили в злоупотреблении номером службы спасения и осуществлении ложного сообщения в полицию о применении огнестрельного оружия и насильственных действиях. Полиция доставила ее в Семейный ресурсный центр, после чего девочку перевезли в Ювенальный исправительный центр региона Волуша.

Шериф Майк Читвуд назвал неудачный розыгрыш опасным и призвал родителей контролировать использование соцсетей детьми. «Мы будем расследовать каждый инцидент. Сегодня это привело к тому, что были потрачены ценные ресурсы, которые могли бы помочь кому-то, кто действительно нуждался в нашей помощи», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что сестры в нигерийском штате Ондо инсценировали собственное похищение в надежде, что мать заплатит за них выкуп. По их словам, они потребовали выкуп, чтобы отомстить матери за жестокое обращение с ними.

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    Алиса Дмитриева
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