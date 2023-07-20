Школьницы инсценировали собственное похищение и потребовали выкуп

Gistreel: в Нигерии сестры инсценировали свое похищение, чтобы получить выкуп от матери

Сестры в нигерийском штате Ондо инсценировали собственное похищение в надежде, что мать заплатит за них выкуп. Об этом сообщает Gistreel.

Одной из сестер 13 лет, другой — 15 лет. Спустя три дня после исчезновения школьниц отыскали в городе Ока.

Найденные девочки признались в инсценировке. По их словам, они потребовали выкуп, чтобы отомстить матери за жестокое обращение с ними.

В полиции сообщили, что ведут расследование, чтобы выяснить истинные мотивы действий девочек.

Ранее сообщалось, что бывшая студентка в США решила скрыть, что ее отчислили из вуза, и инсценировала собственное похищение. Ее задержали по обвинению в совершении четырех правонарушений, в том числе ложном сообщении о преступлении и вмешательстве в деятельность правоохранительных органов.