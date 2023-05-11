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20:59, 11 мая 2023Из жизни

Отчисленная студентка инсценировала собственное похищение

В США бывшая студентка инсценировала свое похищение, чтобы скрыть отчисление из вуза

Фото: Matt Popovich / Unsplash

Бывшая студентка из штата Пенсильвания, США, решила скрыть, что ее отчислили из вуза, и инсценировала собственное похищение. Об этом сообщает NBC News.

23-летняя Клои Стайн отправила своему возлюбленному сообщение, что по дороге с работы ее остановил полицейский. После этого девушка перестала выходить на связь. Затем родственники нашли ее брошенный автомобиль и обратились в полицию.

Правоохранительные органы организовали масштабные поиски Стайн, был задействован вертолет. К вечеру следующего дня ее обнаружили в городе Дженнет.

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Девушка объяснила, что ее похитил неизвестный, который представился полицейским. Мужчина якобы, угрожая оружием, завязал ей глаза и увез в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции обратили внимание на нестыковки в рассказе Стайн. При дальнейших расспросах девушка призналась, что все произошедшее — выдумка. Инсценировка похищения потребовалась, чтобы скрыть, что она больше не учится в Университете штата Пенсильвания. Все это время она скрывала, что ее отчислили еще осенью 2018 года.

Стайн задержали по обвинению в совершении четырех правонарушений, в том числе ложном сообщении о преступлении и вмешательстве в деятельность правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что гражданин Южной Кореи, находившийся в Таиланде нелегально, инсценировал свое похищение ради денег на расходы для девушки. Он просрочил тайскую визу на 497 дней и сообщил родителям, что его похитили.

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Алиса Дмитриева
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