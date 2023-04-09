В Таиланде нелегал-иностранец инсценировал свое похищение ради денег для девушки

Находившийся в Таиланде нелегально кореец притворился похищенным и был арестован

Гражданин Южной Кореи, находившийся в Таиланде нелегально, инсценировал свое похищение ради денег на расходы для девушки. Об этом сообщает The Thaiger.

Уточняется, что 24-летний иностранец Ким Хенхиль (Kim Hyeongil), просрочивший тайскую визу на 497 дней, должен был вылететь в Южную Корею, однако вместо этого сообщил родителям, что его похитили. Затем молодой человек перестал выходить на связь, а его обеспокоенные родственники связались с корейским посольством в стране.

По данным издания, вскоре полиция нашла Хенхиля в его же доме. Мужчина попытался убежать, однако был схвачен и арестован. На допросе он признался, что ему нужны были деньги родителей для содержания девушки-тайки.

Против арестованного возбудили уголовное дело за просроченную визу.

Ранее в марте стало известно, что на популярном курорте Таиланда арестовали серийного вора, специализирующегося на грабежах одиноких иностранных отдыхающих, в том числе из России. По информации полиции, злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Паттайе.