Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:56, 9 апреля 2023Путешествия

В Таиланде нелегал-иностранец инсценировал свое похищение ради денег для девушки

Находившийся в Таиланде нелегально кореец притворился похищенным и был арестован

Фото: Anupam Nath / AP

Гражданин Южной Кореи, находившийся в Таиланде нелегально, инсценировал свое похищение ради денег на расходы для девушки. Об этом сообщает The Thaiger.

Уточняется, что 24-летний иностранец Ким Хенхиль (Kim Hyeongil), просрочивший тайскую визу на 497 дней, должен был вылететь в Южную Корею, однако вместо этого сообщил родителям, что его похитили. Затем молодой человек перестал выходить на связь, а его обеспокоенные родственники связались с корейским посольством в стране.

По данным издания, вскоре полиция нашла Хенхиля в его же доме. Мужчина попытался убежать, однако был схвачен и арестован. На допросе он признался, что ему нужны были деньги родителей для содержания девушки-тайки.

Против арестованного возбудили уголовное дело за просроченную визу.

Ранее в марте стало известно, что на популярном курорте Таиланда арестовали серийного вора, специализирующегося на грабежах одиноких иностранных отдыхающих, в том числе из России. По информации полиции, злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Паттайе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
СМИ сообщили о почти сбитом Россией вблизи Крыма британском самолете-разведчике
В Таиланде нелегал-иностранец инсценировал свое похищение ради денег для девушки
В Марселе почти 200 человек эвакуировали после обрушения жилого дома
В ДНР заявили о корректировке ВСУ обстрела Ясиноватой с помощью беспилотника
Во Франции назвали поддержку Зеленского бредовой аферой
В Почаевской лавре заявили о незаконности расторжения аренды монастыря
Утопающая в грязи украинская бронетехника попала на видео
В Киевской области прогремел взрыв
Главу Евросовета обвинили в излишних тратах на зарубежные поездки
«Зенит» вырвал победу у «Локомотива» в матче РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.