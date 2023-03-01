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15:14, 1 марта 2023Путешествия

В Таиланде арестовали серийного грабителя одиноких российских туристок

Полиция Паттайи арестовала серийного вора, грабившего одиноких российских туристок

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

На популярном курорте Таиланда арестовали серийного вора, специализирующегося на грабежах одиноких иностранных отдыхающих, в том числе из России. Об этом пишет The Pattaya News.

По информации полиции, злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Паттайе. 23 февраля 59-летняя российская туристка Наталья Винокут прогуливалась в районе Наклуа на севере города, когда к ней на мотоцикле подъехал неизвестный мужчина и выхватил у нее из рук мобильный телефон.

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Соотечественница сообщила об инциденте в полицию, вскоре грабитель был найден по уличным камерам видеонаблюдения. Подозреваемым оказался 54-летний уроженец провинции Чонбури Рунгроджа Сангкасинсу. В результате обыска, проведнного его в доме, был обнаружен смартфон отдыхающей, а также мотоцикл, который использовался при ограблении.

«Согласно данным полиции Паттайи, Сангкасинсу является серийным вором, который неоднократно совершал противоправные действия в районе Паттайи и был арестован более 19 раз, — говорится в публикации. — Мужчина часто нацеливается на женщин-туристок, которые гуляют в одиночестве». Сейчас таец находится под стражей в полиции в ожидании дальнейшего судебного разбирательства.

Ранее в Таиланде на пляже пьяный турист угнал гидроцикл, напав на его владельца, и чуть не утонул в море при попытке скрыться. Инцидент произошел на Пхукете. О случившемся сообщили в полицию очевидцы, однако нарушителя порядка удалось задержать еще до приезда правоохранителей.

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Валентина Процкова
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