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15:53, 27 февраля 2023Путешествия

Пьяный турист в Таиланде угнал гидроцикл и чуть не утонул

Турист из Саудовской Аравии напился на Пхукете и напал на мужчину

Фото: Unsplash

В Таиланде на пляже пьяный турист угнал гидроцикл, напав на его владельца, и чуть не утонул в море при попытке скрыться. Об этом пишет The Thaiger.

Уточняется, что инцидент произошел на Пхукете. О случившемся сообщили в полицию очевидцы, однако нарушителя порядка удалось задержать еще до приезда правоохранителей. Спасатели на своих гидроциклах отправились в море вслед за мужчиной. Заметив их приближение, турист спрыгнул в воду и около получаса отказывался от спасения, барахтаясь на месте.

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Полиция выяснила, что мужчина приехал на курорт из Саудовской Аравии. Судя по поведению, он был чем-то очень встревожен и не мог разговаривать. Во время спасения из воды отдыхающему связали руки, чтобы он не причинил вред себе или окружающим. Полиция продолжает расследовать инцидент. В настоящее время правонарушитель находится в больнице Патонга из-за истощения.

Ранее в феврале полиция Таиланда арестовала 29-летнего россиянина, который незаконно проводил экскурсию для 11 соотечественников. Мужчину задержали в историческом центре Пхукет-Тауна прямо во время работы.

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Зарина Дзагоева
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