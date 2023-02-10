В Таиланде россиянин незаконно развлек туристов и закончил день в полиции

На Пхукете задержали россиянина, нелегально проводившего экскурсию для туристов

Полиция Таиланда арестовала россиянина, который нелегально работал туристическим гидом. Об этом пишет «Новости Пхукета».

Туристическая полиция тайского острова задержала 29-летнего гражданина Павла Масленникова, который незаконно проводил экскурсию для 11 соотечественников. Мужчину задержали в историческом центре Пхукет-Тауна, прямо во время работы.

Уточнялось, что экскурсионная программа включала поездку к статуе Большого Будды, лагерь слонов, а также в буддистский храм Ват Чалонг. По всей видимости, Старый город Пхукета должен был завершать развлекательные мероприятия, однако для Масленникова день закончился в отделении полиции.

Также выяснилось, что до ареста россиянин успел четыре раза съездить в Малайзию через тайскую провинцию Сатун, чтобы обновить разрешение на пребывание в Таиланде в статусе туриста. При этом активность Масленникова не вызвала подозрений у сотрудников Иммиграционного бюро.

Ранее в феврале российская туристка, побывавшая с мужем на тайском острове Пхукет, призналась, что ожидала от отдыха большего. Например, ее расстроило поведение китайских туристов, которые громко выясняли отношения между собой и постоянно слушали музыку в своих колонках.