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07:32, 10 февраля 2023Путешествия

Россиянка посетила Таиланд и возмутилась постоянно требующими праздник китайцами

Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась отдыхом на Пхукете из-за шумных китайцев

Фото: Dan Freeman / Unsplash

Российская туристка, которая посетила с мужем тайский остров Пхукет, призналась, что ожидала от отдыха большего. Разочарованиями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

По словам читательницы портала, путевка в четырехзвездочный отель обошлась в 268 тысяч рублей на двоих, однако сервис совершенно не оправдал эту стоимость. Ее возмутило, что туристов заставили платить за дополнительные услуги, которыми они по незнанию воспользовались: например, мини-бар в номере без указания цен, халаты и тапочки в номере.

«Большая часть отдыхающих в январе 2023 года — это китайцы, у них тоже десять дней выходных на китайский Новый год. Публика это шумная, думают только о себе, очень громко выясняют отношения между собой и с персоналом. Тусовок в отеле мало, а китайским туристам нужен праздник, поэтому они постоянно слушали музыку в своих колонках или просто на телефоне», — пожаловалась на шумных и требовательных соседей по отелю россиянка.

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Кроме того туристка расстроилась, что на завтрак выдавались крохотные порции, а алкоголь в отеле был очень дорогой. Девушка заметила, что на улицах курортов и экскурсиях «россиян больше половины». По ее словам, цены выросли незначительно: «Кафе, продукты и экскурсии все в пределах разумного».

«В остальном, то есть за пределами отеля, мы себя чувствовали прекрасно. Пхукет — это райское место. Тут забываются все проблемы, люди просто наслаждаются жизнью», — подметила путешественница.

Ранее в феврале российская путешественница и блогер Марина Ершова посетила дом богатой супружеской пары из Китая и описала увиденное фразой «деньги гребут лопатой». По словам девушки, ее поразила роскошная гостиная, кожаная мебель, алтарь и барный уголок с дорогими винами.

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Дарья Рыбак
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