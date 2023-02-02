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11:28, 2 февраля 2023Путешествия

Россиянка посетила дом китайцев и описала его фразой «деньги гребут лопатой»

Блогер «Дзен» погостила у китайцев и описала увиденное фразой «такая жизнь и не снилась»

Фото: Jason Lee / Reuters

Российская путешественница и блогер Марина Ершова посетила дом китайцев и описала увиденное фразой «не сможете себе этого позволить». Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что побывала в гостях у богатой супружеской пары из Китая. «Они имеют свои бизнесы, — пояснила россиянка. — Два мерседеса в их пользовании, и деньги они гребут лопатой, потому что и родители у них богатые, могут и не такое себе позволить».

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По словам девушки, среднестатистическому россиянину «такая жизнь и не снилась». «Только вошла в дом, тут встречает нас роскошная гостиная, — добавила она. — Кожаная мебель, большой телевизор, пол плиточный, под телевизором система наблюдения».

Блогер также увидела в доме у китайцев алтарь. «Это такой религиозный уголок, здесь хранится прах умерших прабабушек и прадедушек, — отметила она. — Здесь можно помолиться богам и вспомнить предков. Свет горит круглосуточно, и свечи тоже горят от электричества».

Более того, девушка сообщила, что в доме был барный уголок, где пара хранит дорогие вина и бокалы для напитков. «Кухня — сплошной стиль, — написала она. — <…> Самое большое, что тут есть, это холодильник».

Путешественница подчеркнула, что хозяева дома поселили ее в гостевой комнате, в который была огромная кровать, отдельный туалет и душ, комод, гладильная доска, тумбы и кондиционер.

Ранее в январе российская путешественница Марина Ершова побывала в Таиланде и сравнила жизнь местных пенсионеров с отечественными. Блогер подчеркнула, что большинство тайских стариков живут значительно лучше российских. Последние, по ее мнению, «не приспособлены к счастливой старости».

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Фариза Бацазова
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