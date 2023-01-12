Туристка побывала в Таиланде и сравнила жизнь местных пенсионеров с российскими

Блогер «Яндекс.Дзен» побывала в Таиланде и позавидовала жизни местных пенсионеров

Российская путешественница и блогер «Яндекс.Дзен» Марина Ершова побывала в Таиланде и сравнила жизнь местных пенсионеров с отечественными. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации сообщила, что многие российские пенсионеры продолжают работать даже на пенсии из-за нехватки денег. «Еще и внукам помочь надо, лекарства купить, коммунальные платежи оплатить, — пояснила туристка. — А на руках ничего не осталось. Смотрю на российских старушек и сердце кровью обливается».

Девушка рассказала, что на данный момент остановилась в гостях у тайских пенсионеров. «Вот у них все классно, — позавидовала она. — <…> У них тут три машины. На одной они нас встречали с железнодорожного вокзала, на другой ездят на рынок, а третье авто оснащено оборудованием для их активностей».

По словам россиянки, пенсионеры в Таиланде не помогают своим детям, потому что тут так не принято. «Напротив, тайцы уверяют, что старикам нужна помощь, — добавила она. — Поэтому требуют это от своих детей».

Блогер подчеркнула, что большинство тайских стариков живут значительно лучше российских. Отечественные пенсионеры, по ее мнению, «не приспособлены к счастливой старости». «Они хотят видеть счастье только в своих детях и внуках, а о себе совсем не думают, — отметила путешественница. — Этим-то российские старики отличаются от тайских».

Ранее в декабре российская туристка побывала в роскошном отеле в Турции и позавидовала отдыхающим там пенсионерам из Европы из США. По словам девушки, ей хотелось бы, чтобы и отечественные пенсионеры могли позволить себе такой отдых.