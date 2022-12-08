Россиянка побывала в роскошном отеле в Турции и позавидовала пенсионерам из США

Читательница «Тонкостей туризма» рассказала о дешевом отдыхе в роскошном отеле в Турции

Российская туристка побывала в роскошном отеле в Турции и позавидовала отдыхающим там пенсионерам из Европы из США. Своими впечатлениями от поездки россиянка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Читательница портала рассказала, что давно хотела попасть в Cornelia Diamond Golf Resort в Белеке, но не могла позволить себе отдых в этом отеле: летний тур на двоих обходился ей примерно в полмиллиона рублей. Однако зимняя путевка стоила значительно дешевле. «Решила посмотреть стоимость на предновогодние даты: цена на неделю была 124 тысячи рублей на двоих, и я уговорила мужа взять отпуск», — добавила она.

Россиянка сообщила, что отель не новый, но его территория, номера и корпуса находятся в безупречном состоянии. Туристка также отметила потрясающее питание в гостинице. «Из минусов могу назвать только отсутствие русскоязычного персонала, даже на стойке ресепшен, но, возможно, это только в зимний период», — пояснила она.

По словам автора публикации, в основном в отеле отдыхают молодые пары из России, а также европейцы и американцы пенсионного возраста. «Хотелось бы, чтобы и наши пенсионеры могли себе позволить такой отдых, немного даже завидно стало и обидно за наших пенсионеров», — отметила она.

В ноябре эксперты турбизнеса назвали российским туристам лучшие пятизвездочные гостиницы Турции по соотношению «цена-качество». В число наиболее привлекательных и оптимальных по цене мест размещения вошли три гостиницы сети Alva Donna в Белеке и Кемере — Alva Donna Exclusive Belek, Alva Donna World.