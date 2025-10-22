Из жизни
18:55, 22 октября 2025Из жизни

Инсценировавшего свою смерть знаменитого насильника приговорили к пяти годам тюрьмы

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Firecrest Films / AP / Pool

В США инсценировавшего свою смерть знаменитого насильника Николаса Алавердяна приговорили к пяти годам тюрьмы. Об этом пишет Daily Mail.

По версии следствия, Алавердян напал на двух женщин в августе и сентябре 2008 года в штате Юта. Об этом стало известно только в 2018-м, после того как полиция повторно изучила образцы ДНК с места преступления. В 2020 году Алавердяну предъявили первые обвинения, и спустя пару месяцев после этого в сети появился его некролог.

Полиция заподозрила в этом совпадении что-то неладное и предположила, что преступник подделал некролог. В декабре 2021 года Алавердян прославился после того, как внезапно нашелся в шотландской больнице, где его и задержали. Насильник утверждал, что его спутали с другим человеком, и пытался выдать себя за иностранца — сироту из Ирландии по имени Артур Найт.

В суде Алавердян изображал сильный британский акцент и появлялся на слушаниях в инвалидной коляске и кислородной маске, изображая тяжело больного. Эти трюки на суд впечатления не произвели. Выяснилось, что, скрываясь от полиции, он создал для себя нескольких фальшивых личностей. В том числе называл себя Артуром Брауном и женился под этим именем на британке Миранде Найт.

Алавердяна приговорили к пяти годам тюремного заключения по делу первой пострадавшей. В ноябре ему вынесут второй приговор.

Ранее сообщалось, что серийный насильник, который два года нападал на женщин в Австралии, сознался в преступлениях. Его смогли поймать только спустя 30 лет после совершения преступлений.

