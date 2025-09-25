Из жизни
02:01, 25 сентября 2025Из жизни

Державший в страхе мегаполис неуловимый насильник сознался в преступлениях через 30 лет

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jenny Evans / Getty Images

Серийный насильник, который два года нападал на женщин в Австралии, сознался в преступлениях. Об этом пишет Daily Star.

Нападения на женщин в сиднейском парке Мур продолжались с 1991-го по 1993-й год. Неуловимый преступник держал в страхе весь мегаполис и получил от СМИ прозвища Насильник из парка Мур и Ночной сталкер. Считается, что он изнасиловал как минимум 10 женщин, угрожая им ножом. Несмотря на усилия полиции, поймать его не удавалось.

Прорыв в расследовании произошел только 30 лет спустя благодаря новым криминалистическим технологиям. Следователи установили, что на женщин нападал Гленн Гэри Кэмерон, которому сейчас 61 год. Мужчину задержали в аэропорту Сиднея в феврале 2024 года.

Как сообщает австралийский телеканал ABC News, во время нападений Кэмерону было 28-29 лет, он работал распорядителем на похоронах. Он заманивал жертв в парк, обещая работу в модельном бизнесе. После задержания насильник посетовал, что «вся его жизнь была одним большим провалом».

Во вторник, 23 сентября, Кэмерон сознался, что изнасиловал восемь женщин. Всего его обвиняют по 36 эпизодам изнасилований и избиений жертв. Кэмерон предстанет перед судом штата Новый Южный Уэльс 24 октября.

Ранее сообщалось, что в Испании насильник инсценировал исчезновение и выживал в бегах на ягодах и дождевой воде. Преступник оказался гражданином Великобритании.

