Насильник инсценировал исчезновение и выживал в бегах на ягодах и дождевой воде

Беглого преступника поймали в Испании после инсценировки самоубийства

В Испании поймали британца, который инсценировал исчезновение в дикой местности и пустился в бега из-за обвинения в изнасилованиях. Об этом пишет Sky News.

В 2022 году Джеймс Клэчер оказался в суде по подозрению в изнасиловании двух женщин, однако вскоре пропал. Его машину нашли брошенной недалеко от холмов в шотландском округе Аргайл-энд-Бьют. Внутри была предсмертная записка. Полицейские пытались найти останки насильника в окрестностях, но не смогли. Тогда они решили, что исчезновение мужчины — инсценировка и он все еще жив.

Спустя два года полиция вышла на беглого Клэчера в Испании. Преступника арестовали на пляже в мае 2024 года. Пока Клэчера везли обратно в Британию, он рассказывал, что действительно какое-то время выживал среди холмов, питаясь ягодами и собирая дождевую воду из луж.

По словам мужчины, сначала он скрывался в Шотландии, потом добрался до Англии, на грузовике попал во Францию, а оттуда на велосипеде доехал до Испании. Там Клэчер познакомился с неравнодушным мужчиной, который помог ему найти работу и жилье. Опасаясь полиции, насильник планировал бежать в Марокко, но не успел.

Ранее сообщалось, что в США суд присяжных признал виновным преступника из штата Вирджиния, который 32 года назад изнасиловал женщину на глазах у ее детей. Пойманный мужчина отрицал вину и утверждал, что все произошло по обоюдному согласию.