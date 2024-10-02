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20:15, 2 октября 2024Из жизни

Насильника поймали через 30 лет после преступления

В США поймали преступника, который напал на женщину в ее доме в 1992 году

Фото: Norfolk Police Department

В США суд присяжных признал виновным преступника из штата Вирджиния, который 32 года назад изнасиловал женщину на глазах у ее детей. Об этом сообщает Fox News.

Ночью 5 мая 1992 года неизвестный забрался в окно дома жительницы города Норфолк, напал на нее и изнасиловал. При этом на той же кровати лежал ребенок женщины, а второй находился в детской кроватке в той же комнате. Насильнику удалось скрыться. Пострадавшая не смогла опознать его. На месте преступления были собраны улики, в том числе и биологические материалы, однако это ничего не дало.

В 2022 году ДНК злоумышленника отправили на повторное тестирование. В ноябре 2023-го результаты исследований указали на Вернона Лоренцо Гея, которому сейчас 56 лет. Пойманный преступник признал, что вступил в интимную связь с пострадавшей в ее доме, однако заявил, что это произошло по обоюдному согласию. Женщина настаивала на том, что не знала Гея.

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25 сентября мужчину признали виновным в незаконном проникновении в жилище и изнасиловании. «Колеса правосудия могут вращаться медленно, но они никогда не останавливаются», — заявил прокурор Рамин Фатехи.

Семья Гея продолжает настаивать на его невиновности. Окончательный приговор мужчине будет вынесен 20 декабря.

Ранее сообщалось, что в американском штате Айова бездомный из леса, бывший любимцем местных подростков, оказался беглым насильником. Он сбежал из тюрьмы 30 лет назад и скрывался с тех пор.

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      Никита Савин
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