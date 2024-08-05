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21:08, 5 августа 2024Из жизни

Беглый насильник 30 лет жил в лесу и стал любимцем ни о чем не подозревавших подростков

В США беглый насильник 30 лет жил в лесу и завоевал доверие местных подростков

Кадр: West Des Moines Police

В штате Айова, США, бездомный из леса, бывший любимцем местных подростков, оказался беглым насильником. Об этом пишет The Times.

71-летний мужчина был известен жителям Уэст-Де-Мойна как Бездомный Грег. Он 30 лет жил на окраине города в странной постройке в лесу. Подростки называли ее Стеной. Там они рыбачили, разводили костры и играли в покер.

24-летний Трой Холл, десять лет назад общавшийся с Грегом и ничего не подозревавший о его прошлом, описывал Стену как место, где подростки могли спрятаться от повседневных проблем. Грег завоевал их доверие тем, что не осуждал курящих и пьющих школьников. При этом, как рассказывает 32-летняя Эмбер Кейс, мужчина ругал подростков за прогулы и давал им жизненные советы.

Некоторые родители спокойно оставляли детей с Грегом, привозили ему еду. Местные жители рассказали журналистам, что никогда не задумывались, как и почему Грег оказался на улице, но не видели в нем ничего подозрительного.

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Полицейские опознали насильника, когда остановили Грега за езду на велосипеде без светоотражателей. Его идентифицировали как преступника Джорджа Хартлроуда. В 1983 году он похитил мать двоих детей, изнасиловал ее несколько раз и оставил голой в лесу, привязав к дереву. Хартлроуд был осужден, но в 1994 году ему удалось сбежать из исправительного учреждения в штате Висконсин. После недавнего задержания преступника вновь доставили туда.

Ранее сообщалось, что в Австралии задержали мужчину, который изнасиловал студентку 31 год назад на другом конце континента. Детектив рассказал, что пострадавшая «была шокирована» арестом преступника спустя столько лет.

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      Юлия Юткина
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