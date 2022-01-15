Инсценировавший смерть насильник заболел COVID-19 и попался

В одной из больниц Глазго (Шотландия) обнаружили американца, который притворился мертвым, чтобы избежать обвинений в изнасиловании. Николас Росси инсценировал свою смерть, но попался, когда заболел COVID-19, сообщает The Guardian.

Росси обвинили в изнасиловании еще в 2008 году, а позднее стало известно о его причастности к похищениям людей. Он годами скрывался от правосудия, а в 2020 инсценировал собственную смерть и пропал. В 2020 году несколько СМИ сообщили, что он умер от лимфомы, его тело кремировано, а прах якобы развеян в море.

Однако в 2021 году Росси оказался в университетской больнице королевы Елизаветы, куда его госпитализировали с коронавирусом. Из-за возникших во время болезни осложнений он несколько недель провел в отделении интенсивной терапии, отмечает KSL-TV.

Врачам он назвался Артуром Найтом. Американец использовал как минимум восемь псевдонимов, выяснили полицейские. Он называл себя Николас Алахвердян, Николас Алахвердян Росси, Николас Эдвард Росси, Николас Алахвердян-Росси, Ник Алан, Николас Браун, Артур Браун и Артур Найт. Прокурор штата Юта Дэвид Ливитт признался: если бы не госпитализация Росси, его бы, возможно, так и не нашли, передает Complex. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в США.

Похожая история произошла в США в 2019 году. Тогда полиция арестовала шотландца Кима Винсента Эвиса, которого на родине подозревали как минимум в 24 случаях изнасилования. Как и Росси он инсценировал собственную смерть, надеясь избежать депортации.