Израильский парламент легализовал поселения на Западном берегу Иордана

Парламент Израиля (Кнессет) принял закон, который легализует около четырех тысяч домов израильских поселенцев, самовольно построенных на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Reuters.

За законопроект проголосовали 60 депутатов, против — 52. Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит назвал решение парламента антиконституционным и отказался выступать в его защиту в Верховном суде страны.

По информации Reuters, несмотря на то, что документ был поддержан правящей правой коалицией, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неофициально выступал против его принятия, опасаясь, что закон станет основанием для преследования со стороны Международного уголовного суда в Гааге. Нетаньяху призывал депутатов отложить голосование до его встречи с президентом США Дональдом Трампом, назначенной на 15 февраля.

Представитель Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави заявил, что принятие закона дает израильским поселенцам «зеленый свет» на захват земли, и обвинил правительство Нетаньяху в «разрушении основ сосуществования» Палестины и Израиля.

Спецпредставитель ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов отметил, что закон «будет иметь далеко идущие юридические последствия для Израиля и значительно уменьшит перспективы арабо-израильского примирения».

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3 февраля администрация президента США Дональда Трампа высказала опасения относительно строительства израильских поселений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. Двумя днями ранее Нетаньяху объявил о строительстве трех тысяч домов на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Нетаньяху снял запрет на строительство домов в Восточном Иерусалиме. «Больше нет необходимости согласовывать строительство в еврейских кварталах. Мы будем строить, где хотим и сколько хотим» , — заявил он.

23 декабря 2016 Совбез ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Резолюцию поддержали все члены СБ за исключением США, которые воздержались. Израиль выполнять это решение отказался.