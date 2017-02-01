Израиль анонсировал строительство тысяч домов на Западном берегу реки Иордан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о строительстве трех тысяч домов на Западном берегу реки Иордан. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Я поддержал предложение министра обороны о строительстве в Иудее и Самарии трех тысяч домов», — заявил глава кабинета министров.

24 января оборонное ведомство Израиля анонсировало начало возведения 2,5 тысячи единиц жилья в этом регионе. Как сообщалось, дома будут строиться в основном в черте уже существующих поселений.

Материалы по теме «Израилю неважно, кто придет к власти в Сирии» Ирина Звягельская о том, как избрание Трампа отразится на Ближнем Востоке

За два дня до этого Нетаньяху снял запрет на строительство домов в Восточном Иерусалиме. «Больше нет необходимости согласовывать строительство в еврейских кварталах. Мы будем строить где хотим и сколько хотим» , — заявил он.

23 декабря прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ, за исключением США, которые воздержались. Израиль выполнять это решение отказался.

В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан и начал строительство еврейских поселений. ООН считает подобную деятельность на этой территории незаконной и противоречащей международному законодательству.