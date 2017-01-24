Израиль анонсировал строительство новых домов на Западном берегу Иордана

Минобороны Израиля объявило о строительстве 2,5 тысяч новых домов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в заявлении ведомства, проект уже одобрили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Авигдор Либерман. Дома будут возводиться в основном в черте уже существующих поселений. Цель строительства — «удовлетворить потребность граждан в жилье для поддержания нормального процесса жизнедеятельности». 100 из общего числа домов будут построены в селении Бейт-Эль, деньги на расширение которого выделяет зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

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22 января Нетаньяху снял запрет на строительство домов в Восточном Иерусалиме. «Больше нет необходимости согласовывать строительство в еврейских кварталах, — заявил он. — Мы будем строить где хотим и сколько хотим». Тогда же он пообещал, что одним Иерусалимом дело не ограничится, и вскоре начнется строительство на Западном берегу Иордана.

В годы правления Барака Обамы Тель-Авив вынужден был согласовывать свою строительную активность на палестинских территориях со внешнеполитическим курсом прошлой администрации США, выступавшей против возведения новых домов из опасения обострения израильско-палестинского конфликта.

Новый президент Дональд Трамп известен как горячий сторонник Израиля. В МИД еврейского государства его называют «настоящим другом в Белом доме», отмечая, что чрезвычайно довольны его действиями.

15 ноября министр образования Израиля Нафтали Беннет заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа открывает возможность для Тель-Авива отказаться от заявленной приверженности делу создания Палестинского государства. «Ни для кого не секрет: я думаю, что создание Палестины в сердце Израиля было большой ошибкой. Я считаю, мы должны принести альтернативные новые идеи вместо нынешнего подхода, предусматривающего существование Палестинского государства», — добавил он.

В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан и начал строительство еврейских поселений. ООН считает подобную деятельность на этой территории незаконной и противоречащей международному законодательству.