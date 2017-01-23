Израильский МИД назвал Трампа «настоящим другом в Белом доме»

Президента США Дональда Трампа в израильском МИДе назвали «настоящим другом в Белом доме». Об этом сообщает The Independent.

Заместитель министра иностранных дел еврейского государства Ципи Хотовели заявила также, что Израиль «чрезвычайно доволен новой администрацией» после телефонных переговоров Дональда Трампа и премьера Биньямина Нетаньяху, состоявшихся в воскресенье, 22 января.

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«Я считаю, что все заявления администрации Трампа демонстрируют глубину ее дружеского отношения к Израилю, — отметила она. — Ее сотрудники понимают сложность ситуации на Ближнем Востоке, в мире, который рушится вокруг. Израиль — единственный демократический режим в регионе, и они хотят сохранить Израиль».

В ноябре 2016 года, после победы Трампа на выборах, Нетаньяху предсказал, что отношения США и Израиля «достигнут новых высот», и назвал избранного президента «истинным другом государства Израиль», который «укрепит уникальный альянс между двумя странами».

Ранее Дональд Трамп неоднократно озвучивал свою произраильскую позицию. Так, на встрече с Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке в конце сентября тогда еще кандидат от республиканцев раскритиковал политику Барака Обамы по ближневосточному вопросу. «Господин Трамп признал, что Иерусалим был вечной столицей еврейского народа более трех тысяч лет. Соединенные Штаты при администрации Трампа в конце концов примут давнее решение Конгресса о признании Иерусалима неделимой столицей государства Израиль», — говорилось в сообщении по итогам встречи.