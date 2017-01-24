Администрация Обамы перед уходом перевела Палестине 221 миллион долларов

Администрация Барака Обамы в последние часы своей работы перевела Палестине 221 миллион долларов. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Associated Press.

По информации агентства, уходящая администрация официально уведомила Конгресс о своем решении утром 20 января — за несколько часов до инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Данные средства предназначены для оказания гуманитарной помощи в регионе Западный берег реки Иордан и в секторе Газа, а также поддержки реформ. Кроме того, часть денег должна пойти на подготовку к осуществлению «надлежащего политического управления и верховенства права» в Палестинском государстве.

Как отмечается, члены Республиканской партии выступали против перевода денег Палестине.

Материалы по теме Благие намерения на неправильной стороне истории Почему Барак Обама почти во всем потерпел неудачу

Команда Обамы также выделила 4 миллиона долларов на программы, связанные с изменением климата, 1,25 миллиона — организациям под эгидой ООН. Еще 1,05 миллиона долларов переданы представительству Госдепартамента в Афганистане и Пакистане, а также Бюро по делам Южной и Центральной Азии.

23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ, кроме США, которые воздержались. Пять лет назад в ходе рассмотрения аналогичной резолюции Вашингтон наложил вето. Тель-Авив выполнять решение Совбеза ООН отказался.

Материалы по теме Палестинский долгострой Как международное сообщество пыталось создать две страны на одной территории

15 ноября министр образования Израиля Нафтали Беннет заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа открывает возможность для Тель-Авива отказаться от заявленной приверженности делу создания Палестинского государства. «Ни для кого не секрет: я думаю, что создание Палестины в сердце Израиля было большой ошибкой. Я считаю, мы должны принести альтернативные новые идеи вместо нынешнего подхода, предусматривающего существование Палестинского государства», — добавил он.

В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан и начал строительство еврейских поселений. ООН считает подобную деятельность на этой территории незаконной и противоречащей международному законодательству.