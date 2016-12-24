Израиль отказался выполнять резолюцию Совбеза ООН

Израиль не будет выполнять резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН, которая запрещает строительство поселений на палестинских территориях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Израиль отвергает эту позорную антиизраильскую резолюцию в ООН и не будет соблюдать ее условия», — говорится в заявлении.

В канцелярии Нетаньяху обвинили администрацию президента США Барака Обамы в том, что она «не только не защитила Израиль от этого несправедливого нападения в ООН, но и сотрудничала за кулисами с его зачинщиками». В то же время в Тель-Авиве выразили надежду на сотрудничество с избранным президентом Дональдом Трампом и Конгрессом США, «чтобы свести на нет ущерб от этой абсурдной резолюции».

В свою очередь, заместитель советника по безопасности Белого дома Бен Родс заявил, что решение США воздержаться от голосования в СБ ООН выражает озабоченность Вашингтона стремительным расширением израильских поселений на палестинских территориях.

Представитель главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса выразил мнение, что принятие резолюции нанесло удар по политике строительства поселений. «Это день победы международного права, победы языка цивилизованности и дипломатии и полного неприятия экстремистских сил в Израиле», — отметил он.

23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ, кроме США, которые воздержались. При этом пять лет назад в ходе рассмотрения аналогичной резолюции Вашингтон наложил вето.

Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя принятие резолюции, пообещал перемены во «всем, что касается ООН». Позицию США раскритиковали в Республиканской партии. Спикер палаты представителей Пол Райан назвал решение воздержаться при голосовании «абсолютно позорным», а сенатор Джон Маккейн высказал мнение, что таким образом Соединенные Штаты оказались «замешаны в вопиющем нападении».

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц, который считается приближенным лицом Нетаньяху, заявил, что США, не став блокировать резолюцию, «просто отказались от своего единственного друга на Ближнем Востоке».

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.