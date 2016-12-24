Израиль отозвал послов из Новой Зеландии и Сенегала

Израиль отзывает своих послов из Новой Зеландии и Сенегала. Как передает в субботу, 24 декабря, ТАСС, об этом сказано в заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Премьер-министр в срочном порядке возвращает послов из Сенегала и Новой Зеландии в Израиль для совещаний», — отмечается в документе. Кроме того, Нетаньяху распорядился отменить намеченную на середину января встречу с руководством министерства иностранных дел Сенегала и приказал МИД остановить действие всех программ по оказанию помощи этой стране.

23 декабря Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с требованием к Тель-Авиву прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории. Проект изначально был внесен Египтом, однако затем снят им с голосования. Новая Зеландия, Сенегал, Венесуэла и Малайзия предложили документ к рассмотрению повторно.

За проголосовали 14 представителей, США, от которых Израиль ждал блокирования резолюции, воздержались. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен был воспользоваться правом вето.

В канцелярии Нетаньяху это решение Совбеза ООН назвали антиизраильским и позорным и отказались его выполнять.