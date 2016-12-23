СБ ООН потребовал от Израиля прекратить строить поселения на землях Палестины

Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщается на сайте организации.

Заседание прошло 23 декабря. Проект документа был одобрен большинством голосов: за высказались представители 14 стран, воздержался лишь делегат от Соединенных Штатов. «Раньше США блокировали любые подобные проекты», — подчеркнули в Центре новостей СБ ООН, .

По данным «Интерфакса», проект резолюции был представлен Египтом, который позднее снял его с голосования. Однако затем документ еще раз выдвинули Новая Зеландия, Сенегал, Венесуэла и Малайзия. В тексте, в частности, сказано, что все поселения на оккупированных землях Палестины «не имеют юридической силы и являются грубым нарушением международного права».

Кроме того, в резолюции содержится требование в адрес Израиля «немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме».

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости наложить вето на данную резолюцию, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, мира между Израилем и Палестиной можно достичь только прямыми переговорами, «а не навязыванием условий через ООН». Принятие этой резолюции, с точки зрения, Трампа, «ставит Израиль в очень невыгодную переговорную позицию и крайне несправедливо по отношению ко всем израильтянам».

За день до заседания премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Соединенным Штатам с призывом воспользоваться правом вето и заблокировать этот проект резолюции СБ ООН.

22 сентября глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал Совбез ООН запретить еврейские поселения в Палестине. Также палестинский лидер предложил объявить 2017-й Международным годом окончания израильской оккупации палестинских земель и палестинского народа.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.