СБ ООН рассмотрит резолюцию о прекращении создания израильских поселений

Совет Безопасности ООН (СБ) рассмотрит предложенный Египтом проект резолюции, требующий от Израиля немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Об этом сообщает Reuters.

В документе говорится, что создание поселений Израилем является грубым нарушением международного права.

Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон назвал предложенный проект верхом лицемерия.

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«Это абсурд. В то время когда тысячи [людей] погибают в Сирии, Совет Безопасности уделяет время и энергию, чтобы собраться, обсудить и выступить с осуждением единственной демократии на Ближнем Востоке», — заявил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже призвал США воспользоваться своим правом вето и заблокировать резолюцию.

Голосование по данному документу назначено на 15:00 (23:00 мск).

22 сентября этого года глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал Совбез ООН запретить еврейские поселения в Палестине. Также палестинский лидер предложил объявить 2017-й Международным годом окончания израильской оккупации палестинских земель и палестинского народа.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.