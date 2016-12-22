СБ ООН рассмотрит резолюцию о прекращении создания израильских поселений

Совет Безопасности ООН (СБ) рассмотрит предложенный Египтом проект резолюции, требующий от Израиля немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Об этом сообщает Reuters.
В документе говорится, что создание поселений Израилем является грубым нарушением международного права.
Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон назвал предложенный проект верхом лицемерия.
«Это абсурд. В то время когда тысячи [людей] погибают в Сирии, Совет Безопасности уделяет время и энергию, чтобы собраться, обсудить и выступить с осуждением единственной демократии на Ближнем Востоке», — заявил он.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже призвал США воспользоваться своим правом вето и заблокировать резолюцию.
Голосование по данному документу назначено на 15:00 (23:00 мск).
22 сентября этого года глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал Совбез ООН запретить еврейские поселения в Палестине. Также палестинский лидер предложил объявить 2017-й Международным годом окончания израильской оккупации палестинских земель и палестинского народа.
Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.