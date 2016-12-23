Трамп пообещал перемены в ООН после своей инаугурации

Дональд Трамп пообещал перемены во «всем, что касается ООН», после своей инаугурации на пост президента США. Об этом он написал в пятницу, 23 декабря, в Twitter.

«Все, что касается ООН, изменится после 20 января», — пообещал он.

Ранее Трамп призывал США блокировать резолюцию, запрещающую Израилю строительство на территории Палестины.

23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ кроме США, которые воздержались. При этом пять лет назад в ходе рассмотрения аналогичной резолюции Вашингтон наложил вето.

Постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что продолжение строительства поселений «серьезно подрывает безопасность Израиля». «Нельзя одновременно отстаивать расширение израильских поселений и поддерживать создание двух государств, что положило бы конец конфликту. Надо сделать выбор между поселениями и разделением [Израиля и Палестинской автономии]», — приводит слова дипломата Reuters.

Позицию США раскритиковали в Республиканской партии. Спикер палаты представителей Пол Райан назвал решение воздержаться при голосовании «абсолютно позорным», а сенатор Джон Маккейн высказал мнение, что таким образом Соединенные Штаты оказались «замешаны в вопиющем нападении».

В свою очередь, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц, который считается приближенным лицом премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил, что США, не став блокировать резолюцию, «просто отказались от своего единственного друга на Ближнем Востоке».

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон назвал предложенный проект верхом лицемерия. Нетаньяху призывал США воспользоваться своим правом вето и заблокировать резолюцию.

22 сентября глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал Совбез ООН запретить еврейские поселения в Палестине. Также палестинский лидер предложил объявить 2017-й Международным годом окончания израильской оккупации палестинских земель и палестинского народа.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.