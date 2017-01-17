Керри нашел противоречия в государственном устройстве Израиля

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Израиль не может быть унитарным и одновременно демократическим и еврейским государством. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уже сегодня население на территории между побережьем Средиземного моря и долиной реки Иордан в основном является нееврейским», — сказал Керри, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Керри, сейчас палестинцы на Западном берегу реки Иордан живут по израильским военным законам, тогда как на израильтян в поселениях на этих территориях распространяются израильские гражданские законы.

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Госсекретарь напомнил, что много раз обсуждал ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «И почти всегда я говорил ему: вы пытаетесь изменить карту мира в одностороннем порядке. И если вы продолжите это делать, то у вас будут проблемы в том числе и с нами, потому что речь идет о доверии к нам», — добавил он.

Госсекретарь также напомнил, что «как республиканские, так и демократические администрации США в течение многих лет выступали против строительства израильских поселений на палестинских территориях».

В то же время Керри подчеркнул, что является «горячим сторонником Израиля». Он также выразил уверенность в том, что идея создания двух государств на Ближнем Востоке остается жизнеспособной.

15 ноября прошлого года министр образования Израиля Нафтали Беннет заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа открывает возможность для Тель-Авива отказаться от заявленной приверженности делу создания Палестинского государства. «Ни для кого не секрет: я думаю, что создание Палестины в сердце Израиля было большой ошибкой. Я считаю, мы должны принести альтернативные новые идеи вместо нынешнего подхода, предусматривающего существование Палестинского государства», — добавил он.