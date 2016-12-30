Власти Британии раскритиковали Керри за высказывания об Израиле

Британские власти раскритиковали слова госсекретаря США Джона Керри, который назвал нынешнее израильское правительство самым ультраправым в истории страны. Об этом сообщает Reuters.
«Мы считаем, что недопустимо критиковать состав демократически избранного правительства страны-союзника», — заявил пресс-секретарь британского премьера. В Госдепартаменте заявили, что удивлены таким комментарием Даунинг-стрит.
28 декабря госсекретарь США Джон Керри заявил, что Тель-Авив подрывает мир на Ближнем Востоке, возводя поселения на оккупированных территориях западного берега реки Иордан и в восточном Иерусалиме.
23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ, кроме США, которые воздержались. Тель-Авив выполнять решение Совбеза ООН отказался.
При этом пять лет назад в ходе рассмотрения аналогичной резолюции Вашингтон наложил вето.
Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.