Власти Британии раскритиковали Керри за высказывания об Израиле

Британские власти раскритиковали слова госсекретаря США Джона Керри, который назвал нынешнее израильское правительство самым ультраправым в истории страны. Об этом сообщает Reuters.

«Мы считаем, что недопустимо критиковать состав демократически избранного правительства страны-союзника», — заявил пресс-секретарь британского премьера. В Госдепартаменте заявили, что удивлены таким комментарием Даунинг-стрит.

28 декабря госсекретарь США Джон Керри заявил, что Тель-Авив подрывает мир на Ближнем Востоке, возводя поселения на оккупированных территориях западного берега реки Иордан и в восточном Иерусалиме.

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23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ, кроме США, которые воздержались. Тель-Авив выполнять решение Совбеза ООН отказался.

При этом пять лет назад в ходе рассмотрения аналогичной резолюции Вашингтон наложил вето.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.