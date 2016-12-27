Израиль ограничил контакты с поддержавшими резолюцию ООН странами

Власти Израиля ограничили контакты со странами, которые поддержали резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в руководстве еврейского государства.

Среди стран, с которыми Тель-Авив намерен временно заморозить отношения, — Россия, Великобритания, Франция, Китай, Япония, Украина, Ангола, Египет, Уругвай, Испания, Сенегал и Новая Зеландия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет встречаться с министрами иностранных дел этих государств, их послов также не будут принимать в Тель-Авиве.

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23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ, кроме США, которые воздержались. При этом пять лет назад в ходе рассмотрения аналогичной резолюции Вашингтон наложил вето. Тель-Авив выполнять решение Совбеза ООН отказался.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.