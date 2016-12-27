Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев переезжать из Франции в Израиль. Слова чиновника передает газета Haaretz.

«Это не ваша страна, не ваша земля. Оставьте Францию, приезжайте в Израиль <...> Если хотите остаться евреями, если хотите, чтобы ваши дети и внуки тоже были евреями, покиньте Францию, совершите алию в Израиль», — заявил Либерман. К такому заявлению министра подтолкнули планы властей Пятой республики урегулировать палестино-израильский конфликт.

Тель-Авив опасается, что Париж и Вашингтон до ухода нынешнего президента США Барака Обамы попытаются предпринять какие-либо действия по разрешению спорной ситуации, и их планы будут утверждены Советом Безопасности ООН еще до 20 января, когда к власти в Соединенных Штатах придет новый лидер — Дональд Трамп.

Материалы по теме Палестинский долгострой Как международное сообщество пыталось создать две страны на одной территории

В рамках французской мирной инициативы по разрешению арабо-израильского конфликта 15 января в Париже должны собраться министры иностранных дел 70 государств. Израиль этот формат не поддерживает и выступает за прямые двусторонние переговоры с представителями Палестины.

23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ кроме США, которые воздержались. При этом пять лет назад в ходе рассмотрения аналогичной резолюции Вашингтон наложил вето. Тель-Авив выполнять решение Совбеза ООН отказался.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.