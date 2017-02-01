Полиция Израиля начала ликвидацию поселения Амон

Сотрудники израильской полиции приступили к эвакуации 40 семей, проживающих в поселении Амон на Западном берегу реки Иордан, и ликвидации их домов. Местные жители и активисты оказывают сопротивление представителям органов правопорядка. Видео публикует Jerusalem Post.

В ходе столкновений задержаны 15 человек, еще столько же получили травмы. Решение о сносе домов и выселении жителей было принято Верховным судом страны, который установил, что строения были незаконно возведены на частной земле, принадлежащей палестинцам.

Ранее 1 февраля стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил строительство трех тысяч новых домов в Иудее и Самарии.