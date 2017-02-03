Белый дом усомнился в целесообразности израильских поселений на Западном берегу

Администрация президента США Дональда Трампа высказала опасения насчет строительства израильских поселений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает Reuters.

«Хотя мы не считаем, что существование израильских поселений является препятствием для мирного процесса, строительство новых или расширение уже существующих вряд ли поможет в достижении мира», — говорится в официальном заявлении Белого дома.

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Как отмечает агентство, тон этого документа диссонирует с предыдущими произраильскими заявлениями Трампа.

Пока неясно, как заявление Белого дома повлияет на программу по строительству поселений. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил: «Пока слишком рано делать выводы. Я бы не стал категорично утверждать, что мы имеем дело с разворотом позиции США на 180 градусов, но вопрос явно будет стоять на повестке дня во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом Трампом в ходе визита в Вашингтон. Мы далеко не по всем вопросам согласны с американцами».

В среду, 1 февраля, Нетаньяху объявил о строительстве трех тысяч домов на Западном берегу реки Иордан. Неделей ранее Министерство обороны Израиля анонсировало возведение 2,5 тысячи единиц жилья на палестинских территориях.

Ранее Нетаньяху снял запрет на строительство домов в Восточном Иерусалиме. «Больше нет необходимости согласовывать строительство в еврейских кварталах. Мы будем строить, где хотим и сколько хотим» , — заявил он.

23 декабря 2016 Совбез ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Резолюцию поддержали все члены СБ за исключением США, которые воздержались. Израиль выполнять это решение отказался

