В России отреагировали на ночную массированную атаку дронов ВСУ

Сенатор Карасин: Украинские террористические атаки дронами стали откровенным мародерством

Атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали откровенным мародерством, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на ночную массированную атаку дронов ВСУ.

«Я должен сказать прямо, что украинские террористические атаки дронами перешагнули новую смысловую черту. Они стали откровенным мародерством, наполненным ненавистью к нашим российским гражданам и к их повседневной жизни. Никаких внятных причин или объяснений этому быть не может», — заявил Карасин.

По словам сенатора, Украина понесет ответственность за террористические атаки.

Ранее стало известно, что массированному удару украинских дронов подверглась Ленинградская область. Система ПВО уничтожила 59 аппаратов. Повреждения в Ленобласти получил крупный склад.

В Минобороны России сообщили, что в ночь с 23 на 24 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 571 БПЛА. Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали 16 российских регионов, среди которых, кроме Ленинградской области, Крым и Московский регион, а также Псковская, Новгородская и Калужская области. Кроме того, украинские БПЛА были уничтожены над Азовским и Черным морями.

