В Кремле рассказали о теме грядущих переговоров Путина и Нетаньяху

Президент России Владимир Путин обсудит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе его поездки в Москву ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 6 марта.

«В ходе предстоящих переговоров запланирован обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму», — говорится в заявлении.

Лидеры двух стран также обсудят аспекты урегулирования палестино-израильского конфликта. Кроме того, в повестке их встречи значатся вопросы торгово-экономического сотрудничества.

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В воскресенье, 5 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Нетахньяну встретятся 9 марта в Москве.

Премьер-министр Израиля заявил, что намерен обсудить с российским лидером сирийский вопрос и роль, которую в нем играет Иран. «Я намерен выразить решительное несогласие Израиля с этим. Надеюсь, мы сможем достичь определенного взаимопонимания», — подчеркнул Нетаньяху.

Последний раз лидеры России и Израиля обсуждали ситуацию в Сирии в декабре прошлого года. Они достигли договоренности, которая заключалась в том, что Нетаньяху пообещал не вторгаться в Сирию, если Иран не будет использовать эту страну для атаки на Израиль. В этом случае премьер-министр выразил готовность остановить Тегеран. Путин, по словам Нетаньяху, ответил согласием.

