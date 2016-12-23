Путин и Нетаньяху обсудили международные вопросы

По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Глава израильского правительства выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью посла России в Турции Андрея Карлова.

«Нетаньяху резко осудил это преступление, выразив готовность наращивать сотрудничество с российской стороной в борьбе против терроризма», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили ряд актуальных международных вопросов.

62-летний Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки в Галерее современного искусства. Убийцей оказался 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали вскоре после атаки.

Послу, погибшему при исполнении обязанностей, присвоено звание Героя России посмертно.