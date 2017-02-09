Сенатор оценил последствия инцидента в Эль-Бабе для отношений России и Турции

Гибель турецких военнослужащих в сирийском Эль-Бабе в результате непреднамеренного удара ВКС России не отразится на российско-турецких отношениях. Такое мнение беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в четверг, 9 февраля.

«Я уверен, что этот инцидент не скажется на отношениях между странами, нас никто не рассорит сейчас. Уже был телефонный разговор нашего начальника Генштаба со своим коллегой из Турции. Он выразил свои соболезнования, сожаления в связи со случившимся. Они договорились координировать усилия, чтобы не было больше подобных случаев», — сказал сенатор.

Он отметил, что некорректно сравнивать атаку на российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года, после которого испортились отношения между Москвой и Анкарой, со случившимся в Эль-Бабе. «Это абсолютно разные ситуации. (...) Тогда мы были как противники, а сейчас мы союзники», — подчеркнул Джабаров.

Ранее в четверг в Генштабе ВС Турции сообщили, что в результате удара Воздушно-космических сил России на севере Сирии погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 пострадали. Информацию о непреднамеренном ударе ВКС подтвердили в Минобороны России. В Кремле пояснили, что причиной инцидента стала несогласованность координат в ходе операции.

После случившего состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер выразил соболезнования коллеге. Кроме того, стороны договорились наращивать координацию военных действий в Сирии против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

