Песков подтвердил факт соболезнований Путина в связи с гибелью турецких военных

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью нескольких турецких военных в районе сирийского Эль-Баба в результате непреднамеренного авиаудара ВКС РФ. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает РИА Новости.

«Да», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что Путин выразил соболезнование Эрдогану именно по этому поводу.

Представитель Кремля также сообщил, что в четверг состоялся разговор начальников генштабов России и Турции. «В ходе разговора Валерий Герасимов (начальник Генштаба ВС РФ — прим. «Ленты.ру») также выразил соболезнования своему турецкому коллеге», — сказал Песков. В ходе упомянутого разговора было принято решение экстренно провести работу по совершенствованию механизма согласования совместных действий в Сирии, добавил представитель Кремля.

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Ранее в четверг президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого условились наращивать координацию военных действий против боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ). Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих.

9 февраля в Генштабе ВС Турции сообщили, что трое турецких военнослужащих погибли и 11 пострадали при непреднамеренном ударе Воздушно-космических сил России на севере Сирии. Информацию о непреднамеренном ударе ВКС подтвердили и в Минобороны России.

Боевые действия в районе Эль-Баба, расположенного северо-восточнее Алеппо, ведутся с декабря 2016 года. Наступление на город, контролируемый боевиками ИГ, ведут отряды оппозиционной Сирийской свободной армии при поддержке турецких военных (они в свою очередь проводят в Сирии операцию «Щит Евфрата»). В январе 2017-го Россия и Турция начали наносить совместные авиаудары в районе этого населенного пункта.