Путин обсудил с Эрдоганом координацию действий в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого условились наращивать координацию военных действий в Сирии против боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ). Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии в контексте совместной борьбы с международным терроризмом», — говорится в сообщении.

Главы государств обсудили итоги Международной встречи по Сирии в Астане и подтвердили готовность активно содействовать дальнейшему продвижению астанинского и женевского процессов по сирийскому урегулированию.

Материалы по теме Сирия: война миров или будущее сегодня Контуры завтрашнего миропорядка и промежуточный итог ближневосточного конфликта

Путин также выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб в сирийской провинции Алеппо.

Кроме того, лидеры обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической и других сферах, в том числе с учетом подготовки к запланированному на март 2017 года заседанию в России Совета сотрудничества высшего уровня двух стран.

8 февраля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие войска и сирийская оппозиция вошли в город Эль-Баб, передает ТАСС. Он также отметил, что Турция «координирует с Россией действия войск, чтобы предотвратить столкновения с сирийской армией». «Координация реализуется эффективно. Это важно и для России», — сказал он.

В конце января российская авиагруппа в Сирии и самолеты ВВС Турции в ходе совместной воздушной операции против ИГ уничтожили три пункта управления и узлов связи боевиков в районе Эль-Баба. Боевые действия здесь ведутся с декабря 2016 года. Наступление на город, контролируемый боевиками ИГ, осуществляют отряды оппозиционной Сирийской свободной армии при поддержке турецких военных.

24 января на переговорах в столице Казахстана Россия, Турция и Иран договорились о создании совместного органа, на который возложен контроль за соблюдением режима прекращения огня в Сирии.