Россия и Турция уничтожили три пункта управления ИГ в Алеппо

Российская авиагруппа в Сирии и самолеты ВВС Турции в ходе совместной воздушной операции против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» уничтожили три пункта управления и узлов связи боевиков в районе Эль-Баба в сирийской провинции Алеппо. Об этом в четверг, 26 января, сообщается в пресс-релизе Минобороны, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, от российских ВКС привлекались фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители Су-35С, из состава ВВС Турции — многоцелевые истребители F-16 и F-4», — отмечается в сообщении.

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18 января стало известно, что ВКС России и самолеты ВВС Турции нанесли совместный удар по боевикам ИГ в районе города Эль-Баб. Объекты, по которым наносятся авиаудары, заранее согласованы по линии Генштабов обеих стран и командования авиационных группировок. За двое суток до операции велась доразведка целей с использованием беспилотников и спутников.

Боевые действия в районе Эль-Баба, расположенного северо-восточнее Алеппо, ведутся с декабря 2016 года. Наступление на город, контролируемый боевиками ИГ, ведут отряды оппозиционной Сирийской свободной армии при поддержке турецких военных.