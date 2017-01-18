Россия и Турция нанесли совместный авиаудар по боевикам ИГ в Сирии

Российская авиагруппа в Сирии и самолеты ВВС Турции нанесли совместный удар по боевикам «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) в районе города Эль-Баб. Об этом на брифинге заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской, передает ТАСС.

«К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: четыре F-16 и четыре F-4. Всего поражается 36 объектов», — рассказал он.

Объекты, по которым наносятся авиаудары, заранее согласованы по линии Генштабов обеих стран и командования авиационных группировок. В последние двое суток велась доразведка целей с использованием беспилотников и спутников.

Боевые действия в районе Эль-Баба, расположенного северо-восточнее Алеппо, ведутся с декабря 2016 года. Наступление на город, контролируемый боевиками ИГ, ведут отряды оппозиционной «Сирийской свободной армии» при поддержке турецких военных.