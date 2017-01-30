Путин и Эрдоган встретятся в марте

Очередная встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится весной. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Да, в настоящее время активно идет подготовка к проведению этой встречи», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что президент Турции планирует посетить Москву в начале марта для проведения вместе с Владимиром Путиным заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

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Ранее турецкие СМИ сообщали, что заседание Совета может состояться в ближайшее время в российской столице.

10 октября президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул для участия в работе Международного энергетического конгресса. До этого лидеры встречались 3 сентября в китайском Ханчжоу в преддверии саммита G20. В августе 2016 года турецкий президент посетил с визитом Санкт-Петербург.

В последний раз заседание Совета сотрудничества высшего уровня проводилось в декабре 2014 года в Анкаре. В 2015 году оно не состоялось в связи с резким ухудшением отношений двух государств.

Отношения между двумя странами, испортившиеся из-за атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 осенью 2015 года, начали восстанавливаться в июне — после того, как турецкий лидер принес официальные извинения российской стороне.